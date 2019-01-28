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Правый поворот в Латинской Америке: «Дальше будет дестабилизация на Кубе»

Политика

«Венесуэла становится очередным звеном правого разворота в Латинской Америке»

Правый поворот в Латинской Америке: «Дальше будет дестабилизация на Кубе»
Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

Москва, 28 января 2019, 23:46 — REGNUM  В случае прихода оппозиции к власти в Венесуэле страну ожидает лишь усугубление социально-экономического кризиса, на этот раз сопровождающееся возрастающей зависимостью от международных финансовых институтов. Об этом 28 января заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Представим, что власть Мадуро пала и пришли разрозненные силы оппозиции. Но каждый раз, когда в Латинской Америке приходит ставленник той или иной оппозиции, происходит примерно то же самое — узурпация власти», — заявил Данюк.

По его мнению, такой сценарий развития событий определённо приведёт лишь к ухудшению социально-экономического положения в стране, поскольку Венесуэла пойдёт на кредитование в МВФ.

«Во всех странах, куда приходил МВФ после цветных революций, уровень жизни ещё больше и ещё стремительнее падал. Давайте представим, что национализированные нефтяные компании, в энергетический сектор Венесуэлы, туда придут иностранные компании. Что от этого получит от этого значительная часть венесуэльского населения? Ничего. По сути, любой выход с точки зрения венесуэльского общества — плохой», — пояснил он.

В свою очередь, России следует последовательно поддерживать действующего президента Николаса Мадуро, уверен эксперт. Она не только вложила значительные средства в экономику Венесуэлы — около 17 млрд долларов кредитами и 6 млрд инвестиций в энергетические проекты, — но и имеет большие шансы отстоять позицию законного президента Венесуэлы, если будет действовать с должной решительностью, считает он.

«Нам необходимо поддерживать действующего законного президента страны. Говорят, что выборы были нелегитимны. А кем они были признаными нелегитимными? Может быть, было решение Совета Безопасности? Ещё кого-то? Совершенно нет. Есть несколько групп, которые борются, чтобы удержать влияние на общество в Венесуэле. В этом плане наша позиция — естественно, сохранять связь с Мадуро», — указал политолог.

«Венесуэла становится очередным звеном правого разворота в Латинской Америке. Пала Аргентина с Киршнер, пала Бразилия с Дилмой Русеф. Скорее всего, такая же ситуация — дестабилизация, — ждёт нас и на Кубе», — подчеркнул Данюк.

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Политический кризис в Венесуэле
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