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США готовы выдвинуть обвинения финдиректору Huawei — Reuters

Политика

Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде по запросу США в декабре 2018 года

Вашингтон, 28 января 2019, 23:44 — REGNUM  Соединенные Штаты готовы выдвинуть обвинения в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, 28 января передает агентство Reuters.

О намерении Министерства юстиции озвучить обвинения в отношении топ-менеджера китайской корпорации США журналистам Reuters сообщили «четыре источника» в американском правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США была арестована в Канаде, по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана.

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