США готовы выдвинуть обвинения финдиректору Huawei — Reuters

Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Соединенные Штаты готовы выдвинуть обвинения в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, 28 января передает агентство Reuters.

О намерении Министерства юстиции озвучить обвинения в отношении топ-менеджера китайской корпорации США журналистам Reuters сообщили «четыре источника» в американском правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США была арестована в Канаде, по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана.

Читайте также: Посол Канады в Китае ушел в отставку после заявления по делу Huawei