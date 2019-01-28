Ультиматум Венесуэле: «Мадуро получил от Европы неожиданный подарок»

Москва, , 23:45 — REGNUM Страны Евросоюза допустили ошибку, выдвинув президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум с требованием провести новые выборы в течение восьми дней. Об этом 28 января заявил доктор исторических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Сагомонян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Оппозиция готовилась давно, специально подобрали момент. Но сейчас Мадуро получил один подарок — Запад сделал его сам, даже не понимая этого, там всё-таки слабые политики. Это тот самый ультиматум Запада — восемь дней выборы», — заявил Сагомонян.

По его мнению, с текущей ситуацией в Венесуэле можно провести аналогию с Испанией 1946 года — после поражения фашизма в Германии и Италии в окружении диктатора Франко появилась серьёзная оппозиция. Тогда же международным сообществом вводятся санкции против Испании и ультиматум — «в течение разумного времени провести выборы».

«Как только этот ультиматум прозвучал, Франко выходит и заявляет, что иностранцы диктуют волю! Это был подарок для него. И Мадуро вчера сказал: никто не смеет ставить нам ультиматумы, в нас кровь наших победителей. Значит, сейчас будет сплочение венесуэльцев», — подчеркнул он.

Ранее Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что Европа заняла «высокомерную, невыдержанную, неприличную позицию», и отметил, что за последние 20 лет его страна подвергалась постоянным попыткам иностранного вмешательства, в первую очередь со стороны США.

«Она должна отозвать свой ультиматум. Никто не в праве предъявлять нам ультиматумы. Хотят покинуть Венесуэлу, пусть уходят. Прямо сейчас. Венесуэла продолжит свой путь. К счастью, от Европы мы не зависим», — заявил президент.