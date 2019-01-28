Кризис в Венесуэле: «Речь идёт о новых формах смены режимов»

Москва, , 23:40 — REGNUM Попытка смены власти в Венесуэле стала наглядным образцом принципиально новой практики, которая сложилась в современной в международной политике. Об этом 28 января заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Речь идёт о новых формах смены режима, которые как раз выходят за рамки правового поля данной страны, когда интернациональное право ставится выше национального. Сегодня международным наблюдатели и иным группам, действительно, присваивается право назначать или снимать президентов. При этом, что важно, в условиях бескровных — это не тот случай, когда вводят войска», — заявил Васильев.

По его мнению, основная причина иностранного вмешательства в дела Венесуэлы заключается в нефтяной отрасли — эта страна может повторить судьбу Чили, после национализации и «возвращения народу» медных рудников, всё завершилось свержением законной власти при содействии США.

В этот раз США нуждаются в инструменте давления на рынки — с 1999 по 2016 год Венесуэла, имеющая самые крупные запасы нефти, стабильно добывала 130−140 млн тонн нефти в год, и лишь последние два года в результате изменения цен она начала снизилась до 80 млн тонн в 2018 году.

«Самое же главное, что нефтяная промышленность была национализирована, а до этого там были ExxonMobil, Shell и другие. Сегодня приходят вот эти эффективные менеджеры, которые в три раза увеличат добычу нефти и все прибыли будут оседать в Нью-Йорке, Лондоне. А этот нищий народ как (когда-то) был, ничего не получая от добычи нефти, так и останется», — отметил он.

Напомним, что в Венесуэле продолжается мощный политический и экономический кризис, сопровождающийся массовыми протестами. 23 января Хуан Гуайдо, выступающий в качестве лидера оппозиции, объявил себя временным главой государства, его немедленно поддержали ряд стран, включая США. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.