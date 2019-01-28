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Профсоюзы Зимбабве выдвинули ультиматум правительству

Политика

Профсоюзы государственных работников требуют увеличения зарплаты

Хараре, 28 января 2019, 23:12 — REGNUM  Профсоюзы работников государственного сектора Зимбабве угрожают начать всеобщую забастовку в случае, если правительство в течение 48 часов не сделает предложение по увеличению зарплат в стране, 28 января передает агентство Reuters.

«(Профсоюзы) дают правительству возможность встретиться в среду 30 января 2019 года или столкнуться с неизбежными последствиями на рабочих местах», — заявил журналистам Дэвид Дзацунгва, представитель профсоюза Apex Council.

Инфляция в Зимбабве при президенте Эммерсоне Мнангагве достигла 42% — это самый высокий уровень с 2008 года. Профсоюзы государственных работников, насчитывающие 305 тыс. членов, требуют пропорционального увеличения зарплат или перехода на оплату труда в долларах США.

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