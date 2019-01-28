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Три самолета-разведчика США замечены за сутки у границ России

Политика

Воздушных шпионов интересовали Калининградская, Ленинградская, Псковская области, а также акватория Балтийского моря

Три самолета-разведчика США замечены за сутки у границ России
PACAF
ВВС США

Москва, 28 января 2019, 22:37 — REGNUM  За последние сутки возле российских границ были замечены три самолета-разведчика США, сообщает 28 января мониторинговый интернет-портал PlaneRadar.

Вдоль границ Калиниградской области курсировал Boeing RC-135V, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл.

Поднявшийся в воздух с авиабазы Сигонелла в Италии беспилотный дальний разведчик RQ-4B Global Hawk летал вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.

Кроме того, над акваторией Балтийского моря российским истребителем Су-27 был перехвачен и отогнан от российских границ патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год у границ России было зафиксировано более тысячи пролетов самолетов-шпионов США и НАТО.

Чаще всего воздушные разведчики появлялись у северо-западных границ России, а также возле Крыма и Краснодарского края.

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