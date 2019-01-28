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Нетаньяху изгоняет международных наблюдателей из Палестины

Политика

Мандат миссии TIPH в Хевроне не будет продлен

Иерусалим, 28 января 2019, 23:18 — REGNUM  Правительство Израиля намерено запретить работу международных наблюдателей в палестинском Хевроне, 28 января передает агентство Reuters.

«Мы не допустим дальнейшего присутствия международных сил, которые действуют против нас», — заявил Биньямин Нетаньяху. По словам премьер-министра Израиля, мандат миссии в Хевроне не будет продлен.

Израиль обвиняет международных наблюдателей из TIPH (Temporary International Presence in Hebron — «Временное международное присутствие в Хевроне») в «антиизраильской деятельности».

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