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Венесуэльский консул в Майами признала Хуана Гуайдо президентом

Политика

Дипломат заявила, что руководствуется демократическими принципами и конституцией Венесуэлы

Венесуэльский консул в Майами признала Хуана Гуайдо президентом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мальчиш-плохиш

Майами, США, 28 января 2019, 22:27 — REGNUM  Консул Венесуэлы в американском городе Майами Скарлет Салазар заявила о признании ею главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента, передаёт 28 января портал Infobae.

Своё решение венесуэльский дипломат прокомментировала в социальных сетях, заявив, что руководствовалась конституцией и законодательством Венесуэлы. Салазар добавила, что поступить иным образом ей не позволили бы «демократические принципы», которые она приобрела за годы дипломатической службы.

Напомним, ранее военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва также заявил, что больше не считает Николаса Мадуро законным главой республики.

В МИД Венесуэлы сегодня сообщили, что после разрыва дипломатических отношений между Каракасом и Вашингтоном стороны проведут консультации по вопросу открытия в обеих странах офисов, представляющих их интересы.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла и США обсудят дальнейшие дипломатические отношения

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Политический кризис в Венесуэле
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