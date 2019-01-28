Венесуэльский консул в Майами признала Хуана Гуайдо президентом

Майами, США, , 22:27 — REGNUM Консул Венесуэлы в американском городе Майами Скарлет Салазар заявила о признании ею главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента, передаёт 28 января портал Infobae.

Своё решение венесуэльский дипломат прокомментировала в социальных сетях, заявив, что руководствовалась конституцией и законодательством Венесуэлы. Салазар добавила, что поступить иным образом ей не позволили бы «демократические принципы», которые она приобрела за годы дипломатической службы.

Напомним, ранее военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва также заявил, что больше не считает Николаса Мадуро законным главой республики.

В МИД Венесуэлы сегодня сообщили, что после разрыва дипломатических отношений между Каракасом и Вашингтоном стороны проведут консультации по вопросу открытия в обеих странах офисов, представляющих их интересы.

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