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Иран намерен строить электростанции в Сирии

Политика

Первая из них будет заложена в сирийской провинции Латакия

Иран намерен строить электростанции в Сирии
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Дамаск, 28 января 2019, 22:09 — REGNUM  Иранские компании построят на территории Сирии несколько электростанций, первая из которых будет заложена в провинции Латакия, заявил 28 января на пресс-конференции в Дамаске первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

Строительство электростанций будет вестись в рамках меморандума об экономическом сотрудничестве Ирана и Сирии, подписанного 28 января в столице САР.

Кроме того, иранская сторона намерена реконструировать несколько уже существующих сирийских электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Дамаске прошло 14-е заседание высшей межправительственной комиссии Ирана и Сирии по экономическому сотрудничеству, по итогам которого стороны подписали меморандум о долгосрочном экономическом сотрудничестве между двумя странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирия и Иран заключили договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве

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