Сирия и Иран заключили договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве

Дамаск, , 21:55 — REGNUM В Дамаске подписано иранско-сирийское соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве между странами, сообщает 28 января РИА Новости.

Договор подписали премьер-министр Сирии Имад Хамис и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. Перед подписанием соглашения прошло 14-е заседание высшей межправительственной комиссии Ирана и Сирии.

Стороны подписали девять меморандумов о взаимодействии в сферах инфраструктуры, строительства, образования и инвестиций. Кроме того, согласованы меры борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

«Эти соглашения — логичное развитие договоров, заключенных между странами в предыдущие годы. Это исторический момент в отношениях двух стран», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Сирии Имад Хамис.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе вооруженного конфликта в Сирии резко усилились позиции Ирана, оказывавшего всестороннюю, в том числе военную, помощь законному правительству страны.

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