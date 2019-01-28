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Пушков: Пытаясь сорвать «Северный поток — 2», США преследуют сразу три цели

Политика

Соединённые Штаты всё активнее пытаются склонить Германию к отказу от строительства газопровода

Москва, 28 января 2019, 21:55 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Вашингтон, пытаясь сорвать реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», преследует сразу три цели. Об этом он написал 28 января в своём микроблоге в Twitter.

По мнению сенатора, США хотят склонить Европу к закупке американского сланцевого газа и при этом «показать ей её место младшего партнёра американского большого брата».

Кроме этого, Соединённые Штаты надеются «вынудить Россию содержать за счёт транзита приходящую в упадок Украину», отметил он.

«Трёх зайцев одним выстрелом — таков замысел», — написал Пушков.

Напомним, сегодня немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщило, что Вашингтон потребовал от Европейского союза предпринять активные действия против строительства «Северного потока — 2».

Ранее посол США в ФРГ Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям, участвующим в реализации данного проекта.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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