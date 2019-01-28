В марте в Москве пройдет семинар по партийным проектам «Единой России»

Москва, , 21:47 — REGNUM Президиум генерального совета партии «Единая Россия» на заседании в понедельник, 28 января принял решение провести 21−22 марта 2019 года в Москве учебный семинар «Партийные проекты: новые вызовы, векторы развития, политическое позиционирование».

«В системе проектной работы у нас трудится большое количество людей, сама проектная деятельность постоянно развивается. Последние решения мы принимали на XVIII съезде — расширяется повестка работы уже существующих проектов. Появляются новые региональные практики, поэтому очень важно эту систему постоянно донастраивать — она живая, она отвечает требованиям людей. Повестка проектов формируется, исходя из их запросов», — отметила первый заместитель секретаря генсовета партии, депутат Государственной думы Ольга Баталина.

Она пояснила, что дополнительное обучение необходимо, чтобы все участники данного семинара из регионов, в том числе заместители секретарей по проектной работе, заместители руководителей региональных исполкомов, претворяли в жизнь те решения, которые были приняты на XVIII съезде для развития проектной работы партии.

Президиум генерального совета также принял изменения в положение о партийных проектах «Единой России».

«Положение о проектной деятельности приводится в соответствие с теми изменениями, которые были приняты в устав партии, — с точки зрения наименования, распределения полномочий между региональными политсоветами, президиумами региональных политсоветов на прошедшем в декабре XVIII съезде «Единой России», — сообщила Ольга Баталина.