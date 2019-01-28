Фальсификации на выборах грозят Украине расколом — депутат

Киев, , 21:45 — REGNUM Возможные фальсификации на выборах Украины могут привести к серьезным политическим последствиям, в том числе к расколу страны. Об этом 28 января заявил депутат, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По его словам, глава МВД Арсен Аваков понимает важность проведения честных выборов.

«Все политики уже осознали, что если будут фальсификации, то дальнейший сценарий развития событий может стать непредсказуемым — вплоть до раскола страны. Поэтому все взвешенные политические деятели понимают, что для сохранения страны важно не допустить фальсификаций», — сказал Бойко.

Он также призвал всех кандидатов на пост главы государства честно вести предвыборную гонку и выборы, избегая фальсификаций.

«За нами — государство. Мы должны понимать ответственность за нашу страну. Поэтому выборы надо провести честно», — добавил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не допустит нарушений избирательного процесса на президентских и парламентских выборах, поскольку Украина — не акционерное общество, в котором можно купить акции.

«Мы знали, что будет сопротивление нашим усилиям. Знали, что будет сопротивление тех, кто считает украинское государство акционерным обществом, в котором можно купить акции и управлять, но это не так. В украинском обществе можно выбрать право на лидерство только в результате честных выборов», — сказал Аваков.

Он также призвал граждан не продавать голоса на выборах, а чиновников — пресекать преступные схемы.