Севастопольское отделение «Единой России»: перезагрузка

Москва, , 21:21 — REGNUM Президиум Генерального совета «Единой России» возложил исполнение полномочий секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» на депутата Государственной думы Дмитрия Саблина. Соответствующее решение было принято в связи с добровольным сложением полномочий секретаря Севастопольского отделения партии Борисом Колесниковым, которому на заседании ПГС была вручена благодарственная грамота за успешное руководство региональным отделением.

Борис Колесников поблагодарил коллег за совместную работу.

«Мы будем делать все для того, чтобы партия была ведущей в нашем городе», — заверил он.

Представляя кандидатуру Дмитрия Саблина, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что депутат, недавно назначенный уполномоченным, отвечающим за сентябрьские выборы в регионе, уже провел целую серию встреч, в том числе с секретарями местных отделений партии в Севастополе и общественными организациями.

«На самом деле Дмитрий Саблин для Севастополя — человек не новый, не чужой. Его отец родился в Севастополе, и его дед защищал Севастополь. Дмитрий Вадимович имеет колоссальный опыт предвыборной работы, сам трижды избирался в Государственную думу, и этот опыт, безусловно, также будет важен и востребован в ходе избирательной кампании в сентябре 2019 года», — выразил уверенность секретарь Генсовета «Единой России.

Дмитрий Саблин в свою очередь отметил, что региональное отделение в Севастополе — самое молодое в стране. Однако, по его словам, за последние пять лет им очень многое сделано.

«Я надеюсь, что мы будем дальше двигаться вместе в рамках наших целей и задач», — заявил он.

Также Президиум Генерального совета «Единой России» согласился с предложением Центрального исполнительного комитета «Единой России» назначить советника заместителя председателя Совета министров Республики Крым Елену Семичастную на должность временно исполняющей обязанности руководителя регионального исполкома Севастопольского регионального отделения партии. Ранее занимавшая должность Евгения Смородинова освобождена от нее на основании личного заявления.

Кроме того, президиум Генерального совета «Единой России» принял решение о «перезагрузке» Севастопольского регионального отделения партии и укрупнении местных отделений «Единой России» до четырех. Данное решение принято в целях оптимизации работы партийной структуры. Балаклавское, Гагаринское, Ленинское и Нахимовское местные отделения будут вести работу в соответствующих районах. До 1 марта в них пройдут конференции и будут избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы.

«Очевидно, что наше отделение в Севастополе нуждается в перезагрузке, формировании новых рабочих органов. Мы с вами должны провести региональную конференцию, перезагрузить политсовет и его президиум, и наконец-то прийти к конструктивной работе с исполнительной властью и политическими элитами. Инициатором этого процесса должно стать региональное отделение партии», — заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он обратил внимание присутствующих на то, что, к сожалению, в течение полутора лет однопартийцам в Севастополе не удается найти компромисс между депутатским корпусом и исполнительной властью.

«Мы стали свидетелями затяжного конфликта между исполнительной и законодательной властью города. На этот факт мы не можем не обращать внимания, особенно в свете предстоящих в сентябре выборов в Городской совет. В преддверии старта процедуры предварительного голосования нашему региональному отделению нужна консолидация, а не конфликты и деление депутатов на именные группы влияния — группа Чалова, группа Овсянникова. Такое разделение недопустимо», — подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, депутат Государственной думы Дмитрий Саблин, назначенный исполняющим полномочия секретаря регионального отделения, отметил, что перезагрузка местных отделений позволит им обладать большей субъектностью.

«Достаточно долгое время партия в Севастополе была расколота — по сути, в Заксобрании было несколько фракций «Единой России». Сейчас местные отделения не могут решать проблемы людей. Поэтому мы возвращаемся к федеральной логике построения местных отделений. Это позволит местным политсоветам реально решать проблемы людей», — отметил Дмитрий Саблин.

«Главная цель перезагрузки — это не замена руководства отделения и не получение высокого процента на выборах, а, в целом, изменение модели управления Партией. Партия станет центром силы, который объединит всех тех, кому надоели бесконечные политические войны», — добавил он.

Напомним, в августе 2018 года на встрече с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым секретарь Генсовета «Единой России» обратил внимание на необходимость устранить противоречия в регионе и консолидировано подойти к сентябрьскому избирательному циклу 2019 года.