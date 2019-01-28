МИД Британии отказал Венесуэле в праве на золотой запас страны

Лондон, , 21:17 — REGNUM Решение о дальнейшей судьбе хранящегося в Банке Англии золота Венесуэлы является суверенным правом банка, заявил 28 января в парламенте замглавы МИД Британии Алан Данкан.

Вопрос был задан в связи с обращением самопровозглашенного и. о. президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, призвавшего премьер-министра Британии Терезу Мэй не возвращать законному правительству Венесуэлы золотой запас этой страны, хранящийся в Банке Англии.

«Мой ответ: это решение банка Англии, а не правительства, это в их полномочиях. Я не сомневаюсь, что они могут принять к сведению тот факт, что множество стран по всему миру сомневаются в легитимности Николаса Мадуро и готовы признать Гуаидо», — сказал Данкан.

Напомним, 26 января Банк Англии ответил отказом на требование законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро вернуть хранящиеся в банковских сейфах $1,2 млрд в слитках золота.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжается политический кризис, практически превратившийся в попытку госпереворота. Противники законного правительства обвиняют Николаса Мадуро в экономических бедствиях страны, а глава венесуэльского парламента объявил себя исполняющим обязанности президента.

США и их сателлиты активно поддерживают госпереворот. Стоит отметить, что экономический кризис в Венесуэле резко обострился из-за санкций, введенных против этой страны Вашингтоном и его союзниками.

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