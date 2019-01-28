Венесуэла и США обсудят дальнейшие дипломатические отношения

Каракас, , 20:59 — REGNUM Представители Венесуэлы и США встретятся на текущей неделе для обсуждения дипломатических отношений двух стран. Об этом сообщили министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции 28 января.

По его словам, в первой рабочей встрече с обеих сторон примут участие эксперты по юридическим вопросам. На встрече предполагается детально изучить информацию об отношениях через офисы по взаимным интересам.

Напомним, 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя временно исполняющим обязанности главы республики.

В тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив США в организации попытки госпереворота, заявил о разрыве дипломатических отношений между Каракасом и Вашингтоном. Американским дипломатам было предписано в течении 72 часов покинуть территорию страны.

Позднее было объявлено, что МИД Венесуэлы в течение 30 дней проведёт с американской стороной переговоры об открытии в обеих странах офисов, представляющих их интересы.