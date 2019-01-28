ЦИК Украины зарегистрировал ещё двух кандидатов в президенты

Киев, , 20:24 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины утвердила документы ещё двух кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщается 28 января на странице ЦИК в Facebook.

За должность главы государства намерены побороться кандидат от националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский и экс-советник министра обороны Александр Данилюк, который идёт на выборы как самовыдвиженец.

Таким образом, ЦИК Украины официально зарегистрировал уже 22 кандидата в президенты. Всего, по оценкам аналитиков, в предстоящих выборах намерены принять участие около 40 человек.

Ранее сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что действующий президент Пётр Порошенко намерен баллотироваться на второй срок в качестве самовыдвиженца. Источники издания «Страна.ua» объяснили нежелание президента выдвигаться от «Блока Петра Порошенко» ещё более низкими рейтингами партии, чем его собственные.

Среди всех претендентов, согласно опросам, пока лидирует глава партии «Батькившина» Юлия Тимошенко, уже официально зарегистрированная ЦИК в качестве кандидата.

Президентские выборы на Украине, напомним, назначены на 31 марта 2019 года.

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