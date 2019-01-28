Мадуро: Не надо недооценивать Венесуэлу

Каракас, , 20:22 — REGNUM Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал международное сообщество к рациональной оценке сил народа Боливарианской Республики, напомнив о битве с испанскими войсками, которая произошла чуть более 200 лет назад в рамках борьбы испанских колоний за независимость. Соответствующее сообщение Мадуро опубликовал сегодня, 28 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Мадуро напомнил, что 202 года назад у реки Апуре ополчение местных жителей под командованием генерала Хосе Антонио Паэса разгромило войска роялистов генерала Мигеля де ла Торре.

«202 года назад в саваннах Мукуритас у реки Апуре местные жители под командованием генерала Хосе Антонио Паэса разгромили войска роялистов генерала де ла Торре, продемонстрировав отвагу и мужество. Невероятный подвиг того времени. Не стоит нас недооценивать!» — написал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. После звонка вице-президента США Майка Пенса спикеру Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо, тот объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и тут же был признан Вашингтоном и другими странами Запада и Латинской Америки.

Однако законный президент Мадуро и его Единая социалистическая партия Венесуэлы пока ещё сохраняют рычаги управления страной. Также руководство армии заявило о своей поддержке президента Мадуро.

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