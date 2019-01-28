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Автор ИА REGNUM нашел для бюджета Казахстана 500 млн долларов

Политика

Частное исследование обернулось масштабными проверками серых схем торговли Казахстана

Автор ИА REGNUM нашел для бюджета Казахстана 500 млн долларов
Казахстан

Евгения Ким, 28 января 2019, 20:04 — REGNUM  

: «В Казахстане, при желании, хорошей аргументации, соответствующем медийном освещении можно добиться отличного взаимодействия государства и общественного сектора», — сказал соавтор исследования, опубликованного общественным фондом «Трансперенси Казахстан», и автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

: В ноябре 2018 года вы опубликовали исследование о фактах масштабной контрабанды в Казахстане и Киргизии. Сегодня, 28 января, министр финансов КазахстанаАлихан Смаилов признал, что из-за расхождений оценки экспортно-импортных операций между Казахстаном и Китаем казахстанский бюджет теряет ежегодно около 200 млрд тенге ($528 млн). Как вы считаете, почему вдруг эти деньги обнаружили?

Идея сравнить статистику Казахстана и торговых партнеров страны возникла давно. Осенью мы получили мини-грант от головного офиса Трансперенси на исследование этого вопроса.

Мы выявили несоответствия в таможенной статистике сразу. Но чтобы работа не ограничилась одной статьей или материалом, необходимо было провести целенаправленное исследование. Я разработал методологию, а доклад написала исполнительный директор «Трансперенси Казахстан» Ольга Шиян.

После публикации доклада его направили в министерство финансов и министерство экономики Казахстана, депутатам и так далее. На исследование обратила внимание депутат сената парламента Дарига Назарбаева (дочь президента Казахстана — прим. ИА REGNUM ). Она послала запрос в правительство Казахстана.

Сразу после публикации началась волна ажиотажа в СМИ, которая переросла во вторую, более масштабную волну после запроса в правительство. О проблеме стали говорить на самом высоком уровне.

После проверки фактов, приведенных в исследовании, несоответствия в таможенной статистике подтвердились. Проверили данные по 53 ключевым импортерам. Сегодня новый министр финансов Алихан Cмаилов рассказал, что несоответствия в денежном эквиваленте составили порядка $6,9 млрд. Из них около $1 млрд связано с не декларированными товарами, проходящими через «Хоргос», а $2,6 млрд оказалось реальной контрабандой.

Они оценили дополнительные платежи в 200 млрд тенге. Это $526 млн. Это бюджет области в 1,5 млн человек. Получается, что общественная организация сделала исследование, подняла проблему, правительство отреагировало, и мы нашли для бюджета огромную сумму денег.

: Каковы перспективы реально найти эти деньги?

100%. Минфин, когда говорит о таких масштабных планах по сбору средств — слов на ветер не бросает. В любом случае — соберет не меньше, а может, даже больше. Минфин всегда объявляет нижнюю планку сборов. За контрабанду заплатят.

Такие суммы я видел только в американском кино. Получается, что в Казахстане, при желании, хорошей аргументации, соответствующем медийном освещении можно добиться отличного взаимодействия государства и общественного сектора.

Это говорит о том, что в Казахстане, во-первых, есть успешное взаимодействие общества и государства. Во-вторых, есть участие граждан в бюджетном процессе. В-третьих, есть демократия.

Может быть, впервые в постсоветских странах проводятся такие расследования и имеют такое успешное продолжение в виде государственных проверок и выявления нарушений на таможне.

: В Казахстане признали значительные масштабы контрабанды. Почему тогда киргизская таможня ничего не нашла?

Потому что в Киргизии нет желания стать лучше, навести порядок в государстве, нет желания найти для бюджета деньги и позаботиться о своих гражданах.

В Киргизии повальная коррупция. В Казахстане коррупция есть, но мы с ней боремся. В том числе и такими способами. Вот эти 200 млрд тенге пойдут не в карман коррупционерам, а поступят в бюджет. Их потратят на строительство садиков, школ. На эти деньги можно построить и оборудовать не меньше ста новых школ.

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regnum author Евгения Ким
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Контрабанда в Туркестане
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