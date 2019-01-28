Порошенко может использовать электорат Вакарчука — эксперт

Киев, , 19:42 — REGNUM Действующему президенту Украины Петру Порошенко выгоден отказ вокалиста украинской музыкальной группы «Океан Ельзы» Святослава Вакарчука от участия в президентской гонке. Об этом 28 января написал на своей странице в Facebook украинский политолог Юрий Романенко.

«…Вопрос Вакарчука — это вопрос, кто его будет играть. Думаю, что его будет играть Порошенко в качестве морковки для своей новой политической силы в случае победы. Порошенко будет нужен апгрейд, потому будет важно подтянуть следующую волну морковок, ибо схема «комбат, батяня, батяня, комбат» уже себя исчерпала», — отметил Романенко.

По его словам, электорат Вакарчука поддержит Порошенко.

«Вакарчук оказывает услугу Порошенко тем, что часть его потенциально электората, хотя и порядком уменьшившегося, находится на Западной Украине, а поскольку президент играет в евросказки, то ему критически важно, чтобы фаны евросказок выступили одним фронтом. Стратегия Порошенко — консолидация евросказочников… А Вакарчук оказал важную услугу», — считает Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января вокалист украинской музыкальной группы «Океан Ельзы» Вакарчук отказался баллотироваться в президенты Украины.

«Прежде всего, позвольте поблагодарить всех, кто мне доверяет. Для меня это действительно большая честь. Я обещаю — такое доверие обязательно оправдаю. Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой — мне неинтересны… Чтобы расставить все точки над «і», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — отметил Вакарчук.