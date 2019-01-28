Военный эксперт рассказал, как остановить беспорядки в Венесуэле

Москва, , 19:47 — REGNUM Для поддержки Венесуэлы России следует объединиться с Китаем, провести военные учения в Мексиканском заливе и восстановить базу на Кубе. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 24».

Участник ток-шоу заявил, что не стоит реагировать на резкие высказывания и угрозы США. Штаты — геополитический противник России и давно бы уничтожили её, если бы такая возможность была.

«Если бы не наш ядерный потенциал, нас бы давно раскатали, как сделали с десятками стран. Насчёт заявлений о нелегитимности Мадуро… Напомню, в 1993 году Ельцин расстреливал из танков парламент под аплодисменты Запада», — сравнил Коротченко позицию США и их союзников, которые меняются в зависимости от личных интересов.

Чтобы стабилизировать ситуацию в Венесуэле, военный эксперт предложил начать политические контакты с Китаем, а также использовать военный потенциал России.

«Китай — главный инвестор в экономику Венесуэлы. Они могут всё потерять. Нам нужны и асимметричные меры. Проводим учения в Мексиканском заливе, пусть всплывут наши подводные лодки и проведут несколько выстрелов «Калибрами». Для безопасности США и борьбы с наркотрафиком проведем там учения. Еще надо возвращаться на Кубу. Пока там есть люди, которые нам верят. Нам нужна на Кубе постоянная военная база. Мы списали Кубе огромные долги. Долг платежом красен. Куба должна предоставить нам военную базу бесплатно. Куба — это ключ к Северной и Южной Америке. Пока на Кубе нас еще любят, туда надо возвращаться. А США надо вразумить. Курс США взят однозначно: разрушение России», — заявил Коротченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его легитимность тут же признали США, Канада, а также ряд стран Латинской Америки и Европы. Однако административные рычаги по-прежнему контролирует избранный президент страны Николас Мадуро. Преданность легитимному главе государства высказало и руководство армии.