В 2019 году ВСУ примут на вооружение 20 новых видов техники

Киев, , 19:27 — REGNUM В 2019 году ВСУ усилят свое присутствие в Азовском море и получат 20 образцов новых видов оружия, которые ранее не стояли на вооружении. Об этом 28 января заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания на госпредприятии «Завод им. Малышева» в Харькове.

«Мы работаем над тем, чтобы перейти на новый уровень развития ВСУ — перестать ремонтировать старое вооружение и старую технику, а приступать к производству новой. В 2019 году государственный оборонный заказ предусматривает поставку на вооружение в состав ВСУ как минимум 20 образцов техники, которые раньше даже не стояли на вооружении ВСУ. Это очень хороший сигнал, что мы движемся вперед», — считает Полторак.

Министр сообщил, что ВСУ усиливают свое присутствие в Азовском море.

«Это правда, то что мы сегодня работаем над усилением наших возможностей на море. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наше присутствие в Азовском море. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших морских портов — это абсолютная правда», — подтвердил Полторак.

Он также проинформировал об усилении военного сотрудничества Украины с Турцией, Израилем и США.

«В последнее время у нас значительно повысилась активность сотрудничества с нашими партнерами. За последний месяц я побывал в Турции и Израиле. Мы вели переговоры по новым контрактам и поставкам нового оборудования, оснащения, техники, вооружения. У нас идет тесное сотрудничество с нашими партнерами из США. Объем финансовой помощи остается достаточно высоким. Мы определились с техникой и вооружениями, в которых мы нуждаемся, в первую очередь. Это будет та продукция, которая нам необходима», — добавил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Defence blog проинформировал, что израильская компания Airsom Ltd. закупила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга-М» для отслеживания наземных и мобильных целей. Отмечается, что с помощью «Кольчуга-М» военно-воздушные силы Израиля смогут контролировать перемещение иранских баллистических ракет в Сирии и отслеживать перемещения опасных мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 Фаворит, которые представляют наибольшую опасность для израильских ВВС.

Напомним, 12 января президент Украины Петр Порошенко сообщил, что государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания BaykarMakina подписали соглашение о закупке для ВСУ ударных беспилотников Bayraktar TB2.

По его словам, эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме выскотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.