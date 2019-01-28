Итальянские солдаты покинут Афганистан в течение года

Рим, , 19:21 — REGNUM Совместный центр оперативного командования итальянской армии изучит детали запуска плана по выводу контингента из Афганистана, передает Il Giornale в понедельник, 28 января.

Соответствующий приказ, по данным источников издания в министерстве обороны страны, подписала министр Элизабетта Трента. Вывод контингента из Афганистана может занять до 12 месяцев.

В настоящее время в Афганистане находятся около 900 итальянских военных. Контингент на территории этой страны появился в 2001 году.