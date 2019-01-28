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Итальянские солдаты покинут Афганистан в течение года

Политика

Министр обороны дала поручение изучить план вывода контингента

Итальянские солдаты покинут Афганистан в течение года
esercito.difesa.it
Итальянский солдат в Афганистане

Рим, 28 января 2019, 19:21 — REGNUM  Совместный центр оперативного командования итальянской армии изучит детали запуска плана по выводу контингента из Афганистана, передает Il Giornale в понедельник, 28 января.

Соответствующий приказ, по данным источников издания в министерстве обороны страны, подписала министр Элизабетта Трента. Вывод контингента из Афганистана может занять до 12 месяцев.

В настоящее время в Афганистане находятся около 900 итальянских военных. Контингент на территории этой страны появился в 2001 году.

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