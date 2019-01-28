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Судовладелец подтвердил пропажу на Украине капитана сейнера «Норд»

Политика

Владимир Горбенко до сих пор не выходит на связь, и его местонахождение неизвестно

Симферополь, 28 января 2019, 19:16 — REGNUM  Керченский «Рыбколхоз имени 1 мая» — судовладелец захваченного Украиной сейнера «Норд», официально подтвердил пропажу на территории Украины капитана сейнера Владимира Горбенко, сообщает 28 января РИА Новости.

По информации представителя «Рыбколхоза имени 1 мая» Анны Шевелевой, в последний раз Горбенко видели в Мелитополе 26 января. Друзья и родственники не знают, где он, и не имеют информации о его намерении уехать в другой регион или за границу. В медучреждениях и моргах Владимира Горбенко нет.

Напомним, ранее глава украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», защищающего крымских рыбаков в украинском суде, сообщил о пропаже капитана «Норда» Владимира Горбенко, удерживаемого на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2018 года в Азовском море украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд» с десятью моряками на борту. Через семь месяцев девять моряков, кроме капитана судна, смогли вернуться в Россию в обмен на украинских браконьеров, задержанных в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат: в пропаже капитана «Норда» могут быть замешаны СБУ или радикалы

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Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
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