Судовладелец подтвердил пропажу на Украине капитана сейнера «Норд»

Симферополь, , 19:16 — REGNUM Керченский «Рыбколхоз имени 1 мая» — судовладелец захваченного Украиной сейнера «Норд», официально подтвердил пропажу на территории Украины капитана сейнера Владимира Горбенко, сообщает 28 января РИА Новости.

По информации представителя «Рыбколхоза имени 1 мая» Анны Шевелевой, в последний раз Горбенко видели в Мелитополе 26 января. Друзья и родственники не знают, где он, и не имеют информации о его намерении уехать в другой регион или за границу. В медучреждениях и моргах Владимира Горбенко нет.

Напомним, ранее глава украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», защищающего крымских рыбаков в украинском суде, сообщил о пропаже капитана «Норда» Владимира Горбенко, удерживаемого на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2018 года в Азовском море украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд» с десятью моряками на борту. Через семь месяцев девять моряков, кроме капитана судна, смогли вернуться в Россию в обмен на украинских браконьеров, задержанных в РФ.

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