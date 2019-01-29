Национальная ассамблея Венесуэлы существует на деньги США – Делягин

Москва, , 17:27 — REGNUM После 2000 года США больше не интересуют никакие конституции, убеждён директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«США считают себя самой передовой страной мира и считают, что все должны следовать их примеру, — сказал Делягин. — Но в 2000 году на выборах президента Буша-младшего США де-факто отменили свою демократию. И для тех, кому было совсем непонятно, в 2001 году они приняли Патриотический акт, на фоне которого наша 58-я статья смотрится вполне себе органично и нормально. После этого, когда где-то кто-то обращается к какому-то закону, это вызывает искреннее недоумение в Вашингтоне. Никого больше не интересуют никакие конституции».

Также Делягин заметил, что Национальная ассамблея Венесуэлы, разогнанная в 2017 году, после своего разгона существует на американские деньги.

«Причём не каких-то там частных фондов, а на деньги американского государства, которое честно об этом отчитывается», — подчеркнул Делягин.

«Но если бы всё шло как везде, то по американской стандартной методичке, которую первый раз опробовали у нас в Литве ещё в 1991 году, с послезавтра уже должны были бы появиться неизвестные снайперы, — добавил Делягин. — Но случилась неприятность — американских дипломатов, в защиту которых выступил Трамп, всё-таки из Венесуэлы вышвырнули».

При этом Делягин отметил, что принципиальное отличие президента Венесуэлы Николаса Мадуро от лидера Кубинской революции Фиделя Кастро заключается в том, что он не смог дать своему народу привлекательное будущее.

«Это главная проблема — потому что если привлекательный образ будущего отсутствует, то народ беззащитен», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Каракасе спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Поддержку ему сразу же выразили Вашингтон, Брюссель и ряд латиноамериканских стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек НАТО призвал не допустить гражданской войны в Венесуэле