Путин обновил состав президиума Государственного совета

Москва, , 18:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин внёс изменения в состав президиума Государственного совета. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 28 января на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в обновлённый состав президиума вошли губернаторы Пензенской, Ивановской, Тюменской, Магаданской, Новосибирской и Псковской областей, Ставропольского края и Краснодарского края.

Государственный cовет России — совещательный орган, в задачи которого входит содействие реализации полномочий главы государства по обеспечению согласованного функционирования органов власти.

Президиум совета занимается решением оперативных вопросов, а также анализом работы и решений совета. Его состав определяется президентом и обновляется дважды в год.

Напомним, в предыдущий состав президиума Государственного совета, который работал с июня 2018 года, входили главы Калининградской, Тульской, Челябинской и Сахалинской областей, Дагестана, Адыгеи, Бурятии и Пермского края.