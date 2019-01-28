СМИ: В небе над авиабазой «Хмеймим» перехвачены три ударных беспилотника

Дамаск, , 18:39 — REGNUM Система противовоздушной обороны российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии перехватила три беспилотника, оснащенных взрывными устройствами, сообщает 28 января телеканал «Аль-Арабия».

По утверждению телеканала, беспилотники могли управляться террористами, находящимися в зоне «Идлиб».

Тип беспилотных аппаратов телеканал не уточняет, но указывает, что не менее двух из трех перехваченных аппаратов были оснащены взрывными устройствами.

Стоит отметить, что Минобороны России на данный момент не опубликовало официальных подтверждений перехвата беспилотных летательных аппаратов над российской авиабазой «Хмеймим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее средства ПВО российских военных баз в Сирии перехватывали или сбивали порядка тридцати беспилотников боевиков в месяц.

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