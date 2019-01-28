Синдзо Абэ выступил с программной речью в парламенте Японии

Токио, , 18:33 — REGNUM Выступая с программной речью в парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на укрепление и вывод «на новую высоту» китайско-японских отношений, сообщает 28 января Синьхуа.

Абэ также говорил о необходимости преодолеть низкую рождаемость и старение населения, создать необходимое количество рабочих мест для женщин, престарелых и инвалидов, улучшить условия труда.

Отдельно был затронут вопрос об изменениях конституции, под которым японский премьер имел в виду реформу 9-й «мирной» статьи, запрещающей стране иметь вооруженные силы. Премьер считает, что этот вопрос требует углубленной дискуссии с участием парламентских фракций всех партий.

Отметим, что определенные позитивные тенденции в двусторонних отношениях Пекина и Токио связаны с недавним визитом премьер-министра Японии в КНР.