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Синдзо Абэ выступил с программной речью в парламенте Японии

Политика

И высказался за укрепление отношений с Китаем

Токио, 28 января 2019, 18:33 — REGNUM  Выступая с программной речью в парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на укрепление и вывод «на новую высоту» китайско-японских отношений, сообщает 28 января Синьхуа.

Абэ также говорил о необходимости преодолеть низкую рождаемость и старение населения, создать необходимое количество рабочих мест для женщин, престарелых и инвалидов, улучшить условия труда.

Отдельно был затронут вопрос об изменениях конституции, под которым японский премьер имел в виду реформу 9-й «мирной» статьи, запрещающей стране иметь вооруженные силы. Премьер считает, что этот вопрос требует углубленной дискуссии с участием парламентских фракций всех партий.

Отметим, что определенные позитивные тенденции в двусторонних отношениях Пекина и Токио связаны с недавним визитом премьер-министра Японии в КНР.

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Китайско-японские отношения
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