«Будет так, как мы скажем» – член Совфеда РФ о политике США в Венесуэле

Москва, , 18:49 — REGNUM Внешняя политика США не имеет никакого отношения к демократии, убежден член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«США, не скрываясь, сказали: «В мире будет так, как мы скажем», — сказал сенатор. — А всё остальное не имеет никакого отношения к демократии. Сегодня на задних лапках стоит Европа, стоят очень многие страны Латинской Америки, африканские страны, которые не хотят создавать себе трудности. Только немногие страны очень жестко высказывают свое мнение».

В настоящее время, как полагает Клинцевич, в каждой стране, в отношении которой США применили свою политику по навязыванию демократии, после этого были только кровь, огонь и разрушения.

«Два года назад в этой студии, разговаривая о неких процессах, в том числе демократических, которые американцы принесли на Украину, я сказал: «Вы услышите, что будет в Венесуэле», — сказал Клинцевич. — Там заложены свои принципы, и они связаны с разведанными в Венесуэле запасами нефти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, обострившаяся геополитическая ситуация в Венесуэле, в связи с которой администрация президента США Дональда Трампа предупредила американских нефтяников о намерении ввести санкции против энергетического сектора страны, будет способствовать волатильности на нефтяном рынке.

И хотя добыча в Боливарианской Республике уже довольно продолжительное время находится на минимальных отметках, введение дополнительных ограничений может привести к спекулятивному росту цены фьючерсных контрактов на Brent и WTI.

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