Понедельник, 28 Января 2019 года
18:52:37 МСК

«Будет так, как мы скажем» – член Совфеда РФ о политике США в Венесуэле

Политика

Интерес Вашингтона к Венесуэле связан с ее огромными запасами нефти – мнение

Москва, 28 января 2019, 18:49 — REGNUM  Внешняя политика США не имеет никакого отношения к демократии, убежден член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«США, не скрываясь, сказали: «В мире будет так, как мы скажем», — сказал сенатор. — А всё остальное не имеет никакого отношения к демократии. Сегодня на задних лапках стоит Европа, стоят очень многие страны Латинской Америки, африканские страны, которые не хотят создавать себе трудности. Только немногие страны очень жестко высказывают свое мнение».

В настоящее время, как полагает Клинцевич, в каждой стране, в отношении которой США применили свою политику по навязыванию демократии, после этого были только кровь, огонь и разрушения.

«Два года назад в этой студии, разговаривая о неких процессах, в том числе демократических, которые американцы принесли на Украину, я сказал: «Вы услышите, что будет в Венесуэле», — сказал Клинцевич. — Там заложены свои принципы, и они связаны с разведанными в Венесуэле запасами нефти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, обострившаяся геополитическая ситуация в Венесуэле, в связи с которой администрация президента США Дональда Трампа предупредила американских нефтяников о намерении ввести санкции против энергетического сектора страны, будет способствовать волатильности на нефтяном рынке.

И хотя добыча в Боливарианской Республике уже довольно продолжительное время находится на минимальных отметках, введение дополнительных ограничений может привести к спекулятивному росту цены фьючерсных контрактов на Brent и WTI.

Читайте ранее в этом сюжете: События в Венесуэле приведут к спекуляциям на рынке нефти — мнение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить