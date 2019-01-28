Адвокат: в пропаже капитана «Норда» могут быть замешаны СБУ или радикалы

Симферополь, , 18:30 — REGNUM Адвокаты пропавшего без вести капитана российского сейнера «Норд» не исключают провокаций со стороны украинских правоохранителей или радикалов. Об этом на своей странице в Facebook 28 января написал адвокат Максим Могильницкий.

«Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного», — отметил юрист.

Он напомнил, что Владимир Горбенко таким образом исчезает не впервые.

«Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна, задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные», — подчеркнул Могильницкий, попросив любого, кто владеет хоть какой-нибудь информацией о судьбе капитана «Норда», сообщить его адвокатам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Владимира Горбенко в последний раз видели 26 января. Он вышел из дома в Мелитополе и больше не возвращался.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине пропал без вести капитан крымского «Норда»