Папа Франциск отказался выбирать между Мадуро и Гуайдо

Ватикан, , 18:28 — REGNUM Папа Римский Франциск отказался выбирать между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и самопровозглашенным «главой государства» Хуаном Гуайдо, передает Affari Italiani в понедельник, 28 января.

Глава католической Церкви отметил, что он считает своим долгом поддержать весь венесуэльский народ и призвать к «справедливому и мирному» урегулированию проблемы, и что его выступление на чьей бы то ни было стороне принесло бы только вред.

Ранее венесуэльские епископы выступили против Николаса Мадуро, назвав его второй президентский срок «нелегитимным». Эту позицию своих братьев Франциск комментировать не стал.

При этом он подчеркнул, что не стремится занять «равноудаленную» от обоих кандидатов позицию, а призывает к поиску «справедливого и мирного решения».

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