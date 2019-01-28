Понедельник, 28 Января 2019 года
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Китай настойчиво высказывается против внешнего вмешательства в Венесуэле

Политика

Официальный представитель МИД КНР ответил на вопросы журналистов

Пекин, 28 января 2019, 18:26 — REGNUM  За то, чтобы все внутренние дела в Венесуэле решались самим народом этой страны в очередной раз высказался МИД КНР; официальный представитель ведомства Гэн Шуан призвал противоборствующие стороны способствовать стабильности и развитию в этой стране, сообщает 28 января Синьхуа.

Дипломат подверг критике высказывания госсекретаря США Майкла Помпео, поддержавшего решение президента Дональда Трампа признать главой венесуэльского государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Было подчеркнуто, что китайская сторона выступает против внешнего вмешательства, за соблюдение всеми странами основополагающих целей и принципов Устава ООН.

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Политический кризис в Венесуэле
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