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Литовские либералы продолжают утопать в коррупционных скандалах

Политика

По обвинению в получении взятки задержан мэр литовского города

Вильнюс, 28 января 2019, 18:19 — REGNUM  Мэр литовского небольшого городка на севере Литвы Аникщяй, баллотировавшийся на этот пост от партии Саюдис либералов Кястутис Тубис задержан по подозрению в получении взятки от предпринимателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 октября. Во время созванной сегодня пресс-конференции представители правоохранительных органов не уточнили, какой был размер возможной взятки и для каких целей её давали. Также пока не известно, чьи интересы после получения взятки должен был продвигать мэр.

Саюдис либералов — ранее одна из самых популярных партий в Литве — на грани исчезновения из-за целой череды коррупционных скандалов, самый крупный из которых — дело концерна MG Baltic по которому проходит уже бывший глава партии Элигиюс Масюлис. Его обвиняют в получении взятки в размере свыше ста тысяч евро для продвижения в парламенте нужных концерну законопроектов.

К либералам также относились и действующий мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. Оба решили создать выборные комитеты и баллотироваться на муниципальных выборах самостоятельно.

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Коррупционный паралич властей Литвы и кризис MG Baltic
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