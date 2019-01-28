Макрон поведал президенту Египта о правах человека

Каир, , 18:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Египта Абдель-Фаттахом Ас-Сиси в Каире и выступил с египетским главой на совместной пресс-конференции, 28 января передает агентство Reuters.

Значительная часть выступления Макрона была посвящена правам человека — по мнению французского президента, этой теме руководство Египта уделяет недостаточно внимания.

«С 2017 года дела пошли в неправильном направлении — блогеры, журналисты находятся в тюрьме, и из-за этого может пострадать имидж Египта», — предупредил Макрон своего египетского коллегу.

Президент Франции также пояснил Ас-Сиси, что «стабильность и прочный мир… нельзя отделить от вопроса прав человека».

Напомним, Абдель-Фаттах Ас-Сиси пришел к власти в Египте в результате контрпереворота военных против «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2013 году. Он проводит в стране жесткую антиисламистскую политику и нередко подвергается критике за «нарушения прав человека».

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