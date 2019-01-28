Оппозиции никто не мешает митинговать – посол Венесуэлы в РФ

Москва, , 18:11 — REGNUM Если оппозиция в Венесуэле хочет выйти на демонстрации и протестовать, она может это сделать. Об этом 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

«В нашей стране есть полная свобода на демонстрации, — сказал дипломат. — Каждый раз, когда оппозиция хочет выйти на улицы, она может это сделать. Дело в том, что среди оппозиции всегда есть группы, которые занимаются поджогами и устраивают насильственные действия. Сколько народу будет завтра, мы увидим, но наши революционные силы тоже будут на улице. Может быть, оппозиция выведет на улицы миллионы, но у нас тоже есть миллионы людей, которые защищают наше правительство и президента. То, что будет стрельба, это неправда».

Посол подчеркнул, что если речь идет о мирной манифестации, то нет причин для того, чтобы силы правопорядка занимались репрессиями.

«Ничего подобного, — сказал посол. — У нас свобода, и если они (оппозиционеры — прим. ИА REGNUM ) будут спокойно себя вести, то наши силы правопорядка позволят им протестовать. Но нужно иметь в виду, что с нашей стороны наши люди будут сотнями, тысячами, миллионами на улицах».

Кроме того, посол обратил внимание на то, что президент Венесуэлы всегда делал первый шаг для переговоров с представителями оппозиции.

«Но нам кажется, что оппозиция получает звонки из посольства США или из госдепартамента, и им говорят, чтобы они ничего не подписывали», — предположил посол.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные силы Венесуэлы скрытно договариваются с представителями военных и гражданских правительственных структур, чтобы сместить с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом рассказал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью газете The Washington Post.

Гуайдо отметил, что противники Мадуро ведут переговоры с должностными лицами правительства Венесуэлы, как гражданскими, так и военными. Для этого проводятся встречи, к которым не привлекается внимание.

Читайте ранее в этом сюжете: Гуайдо рассказал о переговорах с военными для смещения Мадуро