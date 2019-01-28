Президент Италии подписал «мегадекрет» о пенсионном возрасте и пособиях

Рим, , 17:54 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла подписал «мегадекрет», которым правительство страны вводит в действие одновременно обе свои главные реформы — о снижении пенсионного возраста и введении выплат по доходу от гражданства, передает Affari Italiani в понедельник, 28 января.

В Италии снова есть «социальное государство», которое сокращает несправедливые полномочия и оказывает необходимую социальную поддержку, — так прокомментировал сообщение о подписании декрета вице-премьер страны Луиджи Ди Майо.

Обе реформы вводятся в действие одним и тем же декретом для обеспечения баланса интересов двух правящих партий: снижение пенсионного возраста было одной из основных предвыборных инициатив «Лиги» Маттео Сальвини, введение дохода от гражданства — «Движения 5 звезд» Ди Майо.

По новым правилам граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 66−67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет (то есть, в самом раннем случае, в 62 года при наличии 38-летнего стажа).

Правило минимального дохода от гражданства предполагает, что ни один гражданин Италии не будет получать доход (зарплату или пенсию) менее 780 евро.

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