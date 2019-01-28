Капитан «Норда» без вести пропал на Украине

Киев, , 17:45 — REGNUM Капитан рыболовецкого сейнера «Норд», захваченного украинскими боевиками в Азовском море, Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести. Об этом сегодня, 28 января, сообщил журналистам адвокат Максим Могильницкий.

По словам адвоката, в минувшую субботу, 26 января, Горбенко вышел из дома своих родственников на Украине и не вернулся. С тех пор его никто не видел. Родственники Горбенко и сообщили эту информацию адвокату Могильницкому.

Адвокат отметил, что его данная ситуация сильно тревожит, так как в апреле 2018 года Горбенко, сразу после того, как украинские пограничники привели захваченный в Азовском море сейнер «Норд» в Мариуполь, также пропал неизвестно куда. Но тогда его местоположение было обнаружено спустя пять часов после исчезновения — выяснилось, что капитан был схвачен сотрудниками СБУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд» в нейтральных водах Азовского моря. На борту корабля находилась команда из 10 российских граждан, проживающих в Крыму.

В Киеве однако заявили, что считают захваченных в плен моряков украинскими гражданами и предъявили им различные обвинения. Капитану Горбенко были предъявлены обвинения в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит пять лет тюрьмы.

Двое моряков «Норда» смогли выбраться с Украины через Белоруссию. Позднее семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских браконьеров, задержанных у берегов Крыма. Горбенко оставался на Украине. 1 февраля суд Киева должен был рассмотреть сфабрикованное против него дело.