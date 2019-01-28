«Их будущее – это и наше будущее»: премьер Италии призвал к помощи Африке

Рим, , 17:42 — REGNUM Евросоюз должен увеличить объем структурных инвестиций в экономику Африки, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 28 января, передает информагентство ANSA.

Европа должна выполнить «свою часть работы», способствовать развитию местных компаний, помогать в обучении работников, в том числе в сфере повышения квалификации, сказал Конте.

«Будущее Африки — это и будущее Европы тоже», — заявил премьер-министр.

Ранее Конте призывал ЕС увеличить ресурсы для поддержки Африки и помочь ей «реализовать весь свой огромный потенциал». Позиция правительства Италии в отношении нелегальной миграции состоит в том, что помогать жителям Африки нужно «у них дома», стимулируя развитие Африки и одновременно борясь с потоками нелегальных экономических мигрантов.

Решение проблемы миграции является жизненно важным в первую очередь для самого ЕС, отмечал Конте.

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