Совет при спикере Госдумы обсудит паллиативную помощь и лекарства

Москва, , 09:00 — REGNUM Законодательное обеспечение паллиативной помощи обсудят 31 января участники заседания Совета по законотворчеству при председателе Государственной думы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В заседании примут участие руководство профильных комитетов Госдумы по охране здоровья и по труду, социальной политике и делам ветеранов, Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты. А также представители Общественной палаты, Российской ассоциации паллиативной медицины, общественных и волонтерских организаций, хосписов.

Принятие качественного законопроекта о паллиативной медицине — один из приоритетов для парламентариев, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Этого закона очень ждут люди. При рассмотрении в первом чтении возникли вопросы у депутатов и представителей гражданского общества, нам необходимо их изучить и максимально учесть при подготовке поправок ко второму чтению», — отметил он.

Кроме того, по словам Володина, законопроект требует принятия большого количества подзаконных актов. По решению комитета по охране здоровья их проекты должны быть представлены ко второму чтению, напомнил он.

«Нам важно в ходе заседания Совета по законотворчеству заслушать информацию представителей правительства о ходе их подготовки. Недопустимо, чтобы реализация закона, направленного на поддержку людей, находящихся в тяжелейшей ситуации, затягивалась из-за отсутствия необходимых нормативных актов», — указал спикер Госдумы.

Володин также подчеркнул, что «Государственная дума продолжит парламентский контроль за исполнением закона о паллиативной помощи и после его вступления в силу».

Также в ходе заседания Совета по законотворчеству планируется вместе с представителями Минпромторга и Российской ассоциации аптечных сетей и фармацевтических компаний обсудить вопросы доступности для граждан современных лекарственных средств и поддержки отечественной фарминдустрии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в январе в первом чтении приняла законопроект о паллиативной помощи. Срок предоставления поправок ко второму чтению определен до 14 февраля.

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