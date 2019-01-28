Жириновский прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

Москва, , 17:17 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует победу Петра Порошенко на выборах президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января. По мнению политика, реальных претендентов на пост два — Порошенко и Юлия Тимошенко, не исключено два тура.

«Победит Порошенко. Главную скрипку играют США. Они сделали ставку на Порошенко, да, он не тянет, как и Ельцин (низкий рейтинг). Но Порошенко уже понятен, он все сделал, он наглухо поссорил два народа и расколол православие. Он пошел ва-банк, он надежен и так замаран в коррупционных схемах — им так легко управлять, любой иной президент запросто посадит его в тюрьму», — рассуждает Жириновский в ходе круглого стола в Госдуме.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Как заявляли в МИД России, российская сторона намерена направить наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ для работы на выборах президента Украины.