Макрон заявил, что Италия заслуживает лучших лидеров, чем Сальвини

Рим, , 17:16 — REGNUM Итальянский народ является другом Франции и заслуживает лидеров, достойных его высокой истории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает в понедельник, 28 января, информагентство ANSA.

Таким образом Макрон ответил на вопрос о критике со стороны лидеров правящих партий Италии, вице-премьеров Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо. Отвечать на саму критику, по словам президента Франции, ему «неинтересно».

Как сообщалось ранее, поводом для нового конфликта между руководством двух стран стали трагические инциденты с гибелью нелегальных мигрантов в Средиземном море. Власти Италии вновь отказались открывать свои порты для нелегалов.

Ди Майо в ответ на упреки из Парижа заявил, что Франция продолжает относиться к Африке как к своей колонии. Посол Италии был вызван в МИД Франции. Сальвини отнес Францию к числу стран, «расхищающих Африку». Во французском правительстве заявили, что не намерены участвовать «в соревнованиях по уровню глупости».

Подлинными причинами конфликта являются, по мнению наблюдателей, спор за лидерство на африканском континенте, а вместе с тем — скорые выборы в Европарламент, на которых руководители Франции и Италии выступят по разные стороны баррикад.

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