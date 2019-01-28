Москва, , 17:12 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в «Книгу рекордов России» за наибольшее количество выдвижений своей кандидатуры на пост президента России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января торжественно заявил главный редактор, основатель «Книги рекордов России» Станислав Коненко.

«18 марта 2018 года произошло событие, благодаря которому Владимир Вольфович мог бы удостоиться и удостоился того, чтобы попасть в «Книгу рекордов России», — заявил Коненко.

«Именно он наибольшее количество раз баллотировался на пост президента Российской Федерации. Единственный человек в России, который шесть раз баллотировался на пост президента!» — подчеркнул он.

Напомним, что последний раз выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Больше всего голосов избирателей набрал Владимир Путин (76,69%), за ним на втором месте следует кандидат от КПРФ Владимир Грудинин (11,77%). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский занял третье место с 5,65% голосов избирателей.