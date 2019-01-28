Эльер Ганиев назначен вице-премьером правительства Узбекистана

Ташкент, 28 января 2019, 17:09 — REGNUM Эльер Ганиев указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева назначен заместителем председателя правительства Узбекистана, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении пресс-службы президента республики.
На этом посту Ганиев будет курировать вопросы инвестиций и внешнеэкономических связей.
До назначения на этот пост Ганиев трудился в качестве заместителя советника президента страны.
В разное время Ганиев работал в должностях министра внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, возглавлял МИД страны, на посту вице-премьера правительства Узбекистана.