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Эльер Ганиев назначен вице-премьером правительства Узбекистана

Политика

Ганиев является знаковой личностью из старой команды первого президента Узбекистана

Ташкент, 28 января 2019, 17:09 — REGNUM  Эльер Ганиев указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева назначен заместителем председателя правительства Узбекистана, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении пресс-службы президента республики.

На этом посту Ганиев будет курировать вопросы инвестиций и внешнеэкономических связей.

До назначения на этот пост Ганиев трудился в качестве заместителя советника президента страны.

В разное время Ганиев работал в должностях министра внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, возглавлял МИД страны, на посту вице-премьера правительства Узбекистана.

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