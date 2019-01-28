Порошенко пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца

Киев, , 16:59 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко намерен баллотироваться на второй срок в качестве кандидата-самовыдвиженца. Об этом 28 января сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации президента.

По словам собеседников издания, такое решение принято из-за низкого рейтинга «Блока Петра Порошенко» — показатели у партии ещё хуже, чем у самого главы государства.

Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал около 20 кандидатов на пост главы государства.

В число наиболее популярных кандидатов входят лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действующий президент Пётр Порошенко, актёр и шоумен Владимир Зеленский, лидер «Радикальной партии» Оляг Ляшко и другие.

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