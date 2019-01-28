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В Литве правящие выдвинули на пост президента действующего премьер-министра

Политика

На съезде Союза крестьян и зелёных Литвы премьер Саулюс Сквернялис заручился поддержкой правящих

Вильнюс, 28 января 2019, 16:49 — REGNUM  

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис официально стал кандидатом в президенты от правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 января. Это решение утверждено на съезде партии на минувших выходных.

Сам Сквернялис непартийный, однако на пост премьера его также выдвигали крестьяне-зелёные. Глава правительства объявил, что будет участвовать в президентской гонке 17 января и его рейтинг за несколько дней подрос больше, чем на 6%. Это самый стремительный рост среди всех кандидатов.

Если в декабре 2018 года, когда Сквернялис ещё не сообщил о своём решении, за него готовы были проголосовать 10,6% (опрос компании Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas), то уже в январе — 16,9%. Сквернялис опередил в рейтингах кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните, которая длительное время занимала вторую позицию. Первым в рейтингах по-прежнему значится экономист Гитанас Науседа с результатом 23,3%.

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Выборы президента Литвы
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