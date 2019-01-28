В Туркмении полиция ловит мужчин и заставляет их сбривать бороды

Ашхабад, , 16:45 — REGNUM В столице Туркмении и населенных пунктах Лебапской области Туркмении зафиксированы случаи, когда сотрудники правоохранительных органов задерживает мужчин с «мусульманской» бородкой и препровождают в полицию, где заставляют сбривать ее, пишет AsiaTerra.

При этом, как отмечают туркменские СМИ, бородатых мужчин могут удерживать в заточении по несколько суток. А одной из причин повышенного интереса местных спецслужб и правоохранителей к «бородачам» называют страх перед потенциальной исламизацией.

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Также стало известно о том, что туркменских женщин вскоре могут начать штрафовать за ношение брюк — чтобы «помнили о традициях и не теряли национальных корней». Легальными останутся только национальные штаны «балаки».

Помимо этого, им могут запретить носить в бассейнах и на пляжах не только бикини, но и цельные купальники. Разрешенными для купания останутся только длинные одежды.

Ранее власти Туркмении уже запретили завозить в страну и продавать женские купальники и шорты, лак для ногтей, краску для волос и косметику. Работницам госорганизаций запретили красить ногти и волосы, наращивать ресницы и наносить макияж.

ИА REGNUM напоминает, что практику принудительного сбривания бород несколько лет также ввели власти Таджикистана — в рамках мер по борьбе с излишней религиозностью граждан.

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Отметим, что, согласно официальным данным, только в 2015 году сотрудники таджикских правоохранительных органов сбрили бороды у 12 818 жителей Хатлонской области.