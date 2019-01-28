Развитием парков Великого Новгорода займётся профессиональный агроном

Великий Новгород, , 16:36 — REGNUM Директором муниципального автономного учреждения «Парки Великого Новгорода» с сегодняшнего дня, 28 января, назначена Наталья Клементьева, которая ранее работала исполнительным директором в ООО «Трубичино». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, распоряжение о назначении подписал мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Отмечается, что Клементьева — профессиональный агроном. В 1988 году она получила педагогическое образование, в 2006 году — ещё одно высшее, по специальности «агроном».

"Сергей Бусурин поставил перед новым руководителем «Парков Великого Новгорода» ряд задач по благоустройству и организации хозяйственной деятельности», — сообщили в мэрии.

Предыдущий директор МУП «Парки Великого Новгорода» Владимир Мартыщенко подал в отставку по собственному желанию 10 января 2019 года.

В состав МУП «Парки Великого Новгорода» входят два городских парка — Кремлёвский и парк 30-летия Октября.

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