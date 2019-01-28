Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтийским морем

Москва, , 16:29 — REGNUM Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата американского самолёта-разведчика над Балтийским морем, сообщает 28 января пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к государственной границе России. Для её перехвата был поднят Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт-разведчик P-8A Poseidon ВВС США», — отметили в Минобороны.

Сообщается, что после удаления иностранного воздушного судна от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Напомним, 24 января в Минобороны России сообщали о перехвате истребителем Су-27 шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», летевшего над Балтийским морем в сторону российской границы.

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