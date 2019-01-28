Министр обороны Южной Кореи приказал жестко отвечать на провокации Японии

Сеул, , 16:33 — REGNUM Министр обороны Республики Корея Чон Кён Ду проинструктировал ВМФ по поводу взаимодействия с японскими военными самолетами и приказал давать жесткий ответ на любые провокационные действия. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства.

27 января министр нанес незапланированный визит в командование ВМФ в Пусане. Визит был связан с недавними опасными действиями японских самолетов: за последние недели самолёты-разведчики и истребители несколько раз низко пролетали над южнокорейскими кораблями ВМФ. Это — ответ Токио на якобы облучение радиолокационной установкой, расположенной на южнокорейском эсминце, японского военного самолета, что расценивается как подготовительные действия к запуску ракеты ПВО. Инцидент произошёл ещё 20 декабря, но Сеул всячески опровергает совершение подобных действий. Впрочем, что подразумевается под «жестким ответом» на возможные японские провокации, министр не уточнил. Однако вряд ли речь идёт о каких-либо боевых действиях, отмечает Yonhap. Тем временем отношения между двумя странами продолжают стремительно ухудшаться.