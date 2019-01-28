Бывший премьер Южной Кореи Хван Гё Ан борется за лидерство в оппозиции

Сеул, , 18:06 — REGNUM Хван Гё Ан, бывший премьер-министр Республики Корея и исполнявший обязанности президента после импичмента Пак Кын Хе, в январе вступил в крупнейшую оппозиционную Либеральную партию и намерен бороться за лидерство в ней. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Хван Гё Ан намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы партии, которые состоятся уже в феврале. Официально об этом бывший премьер-министр объявит в ближайшие дни, рассказал KBS его помощник. Эксперты полагают, что господин Хван имеет куда более грандиозные планы и намерен серьёзно побороться за пост главы государства на президентских выборах, которые пройдут в 2022 году.

Согласно конституции, президент избирается на пять лет без права переизбрания — то есть нынешний президент Мун Чжэ Ин будет вынужден уйти в отставку через три года. Хван Гё Ан делает ставку на недовольство населения экономической политикой президента, что снижает рейтинг правящей Демократической партии. При этом выборы в Национальное собрание — парламент — проводятся раз в четыре года. Поэтому, если оппозиционной Либеральной партии удастся получить большинство, Мун Чжэ Ин фактически будет сильно ограничен в своих действиях, а лидер правящей партии, которым может стать Хван Гё Ан, получит реальную возможность оказывать влияние на политику государства, а затем и сменить Мун Чжэ Ина на посту президента.